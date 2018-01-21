"صقور الداخلية" تنفذ 350 مهمة إنقاذ في 2017

الشارقة 24 – وام:

كشف العقيد الركن طيار سالم خليفة سالم السويدي نائب مدير إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية عن تنفيذ 350 مهمة خلال العام 2017 لدعم وإسناد المهام الشرطية والإسهام في إنقاذ مئات الأشخاص ممن تعرضوا لحوادث ومواقف خطرة.

وأكد على أهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به طائرات جناح الجو بوزارة الداخلية "صقور الداخلية" في خدمة المجتمع من خلال التواجد بفعالية في مواقع الحوادث المرورية وانتشال الغرقى، ونقل المرضى بالسرعة المطلوبة.

وقال إن المهام التي قامت بها طائرات جناح الجو كانت متنوعة وشملت الإخلاء من حوادث الطرق الخارجية وعمليات البحث والإنقاذ ونقل المرضى من مستشفى لأخر وعمليات الإنزال، بالإضافة إلى المشاركة في التمارين السنوية المشتركة التي تشارك بها وزارة الداخلية، وأضاف العقيد السويدي إن وزارة الداخلية حريصة على تطوير قدرات الطيارين في جناح الجو بما يتناسب مع المهام التي يقومون بها وهي ماضية في مسيرة تطوير وتعزيز الجهود في تطوير الأداء والكفاءة.

وذكر أن وزارة الداخلية تفخر بأن كافة الطيارين والفنيين بجناح الجو من مواطني الدولة يمتازون بالكفاءة وحب العمل والتطلع إلى تطوير قدراتهم، مشيراً إلى أن الطيارين والفنيين يلتحقون بشكل دوري بالعديد من الدورات والتي تساهم في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم.

وأوضح أن طائرات الجناح مزودة بأحدث معدات البحث والإنقاذ والأجهزة الطبية المتطورة لنقل المريض من مستشفى إلى آخر، ومتابعة حالته الصحية بصورة دقيقة في الطائرة، لافتاً إلى أن بعض الطائرات مزودة بحاضنة تمكن من نقل الأطفال الخدج من مستشفى لآخر ضمن عناية طبية راقية ورقابة من قبل المسعفين والممرضين المرافقين في الطائرة أثناء الرحلة.

من جانبه أوضح المقدم طيار سالم بن يوخة رئيس قسم العمليات الجوية إن الطائرات العاملة في الإدارة تعمل على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمختلف الإدارات الشرطية على مستوى الدولة.

وأوضح أن خدمات الإسعاف الجوي والبحث والإنقاذ الفوري تقدم بالتعاون مع الإسعاف الوطني في حالات الحوادث المختلفة التي تقع في المناطق النائية أو التي يتعذر الوصول إليها والطرق الخارجية ومن تقطعت بهم السبل في البر أو البحر وفق استجابة يومية وعلى مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف أن جناح الجو يشترك في تقديم خدمات الإسعاف الجوي خلال المهرجانات والفعاليات الرياضية وغيرها، كما ينظم دورات توعوية بخصوص التعامل مع الطائرات في مختلف سيناريوهات البحث والإنقاذ سواء الليلية أو النهارية وفي مختلف المواقع.

وأكد أن إدارة جناح الجو في وزارة الداخلية تعمل على صقل مهارات فرق عملها في كيفية إدارة الحوادث للإسهام في إنقاذ حياة الأفراد وتدريبهم على أفضل الممارسات لنقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات بالاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة.

وبين أن مهام جناح الجو تشمل مساندة ومساعدة الأجهزة الأمنية في السيطرة على الأوضاع والحوادث المتعلقة بالأمن وذلك عن طريق المشاركة في عمليات المداهمة والمطاردة للمطلوبين حيث يتم استخدام طائرات في مسرح الجريمة وتتبع الهاربين، وأخرى مرورية تتعلق بمراقبة الطرق الرئيسية وأمكنة الازدحام المرورية.