لانا نسيبة تزور الهند والصين بصفتها رئيساً مشاركاً في المفاوضات المعنية بإصلاح مجلس الأمن

الشارقة 24 – وام:

قامت سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والسفير كاها إيمنادزه المندوب الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة، بزيارة رسمية مؤخراً إلى كل من الهند والصين على التوالي، وذلك استجابة إلى دعوتين وجهت إليهما من قبل حكومتي البلدين، بصفتهما الرئيسين المشاركين في المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن، للاطلاع على مواقف البلدين فيما يتعلق بهذه المسألة قُبيل انعقاد الاجتماع الأول للمفاوضات الحكومية الدولية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في مطلع فبراير القادم.

وأوضحت سعادة لانا زكي نسيبة بأنها والرئيس المشارك مندوب جورجيا، أجريا مناقشات بناءة للغاية على المستويات الحكومية في كل من الهند والصين، مؤكدة على أن شكل المشاورات التي تمت عكست بوضوح مدى جدية البلدين، ولا سيما إزاء مسألة إصلاح مجلس الأمن، ومستقبل الأمم المتحدة والتعددية على نطاق أوسع.

وقالت "سوف نسعى جاهدين لتلبية التوقعات العالية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتيسير هذه العملية بطريقة شفافة وموثوقة نيابة عن رئيس الجمعية العامة".

وقد شمل برنامج عمل سعادة السفيرة نسيبة والسفير إيمنادزه، خلال زيارتهما للعاصمة الهندية "نيودلهي" إجراء مشاورات بناءه مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، ووزير الدولة للشؤون الخارجية م.ج.