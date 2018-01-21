الكعبي يترأس فريق عمل لمتابعة "مذكرة تفاهم" مع السودان

الشارقة 24 – وام:

ترأس سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فريق عمل من الهيئة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية السودان الشقيقة.

والتقى سعادته بمعالي أبوبكر عثمان إبراهيم وزير الأوقاف في جمهورية السودان، بحضور كل من معالي الدكتور أحمد عبد الجليل الكاروري وزير الدولة في السودان، وسعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان.

وأعرب معالي أبوبكر عثمان عن عظيم امتنانه وعرفانه لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً للدور الرائد الذي ظلت دولة الإمارات تضطلع به في كافة المجالات وبخاصة في الشأن الديني والمشاريع المشتركة وخدمة المساجد.