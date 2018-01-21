نهيان بن زايد يهنئ الوحدة بكأس "زايد لسوبر الخليج العربي"

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لكأس عام زايد لسوبر الخليج العربي الذي جمع فريقي الوحدة والجزيرة.. متقدماً سموه بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي، بمناسبة الفوز بلقب كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي.

كما تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بالتهنئة لإدارة النادي وشركة الوحدة لكرة القدم والطاقم الفني والإداري واللاعبين باللقب الجديد.. مشيداً سموه بمستوى فريقي الوحدة والجزيرة في المباراة والكرنفال الاحتفالي والتنظيم المميز للحدث الذي جاء أنيقاً بداية من مبادرة تسمية البطولة بعام زايد الذي يحمل الكثير من المعاني السامية ويجسد دلالات مهمة لاحتفاء وتواصل القطاع الرياضي بالمنجزات الكبيرة والمسيرة الرائدة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".