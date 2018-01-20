عبد الله بن زايد ونظيره الإيطالي يترأسان "الحوار الاستراتيجي 3"

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الجانب الإماراتي في الحوار الاستراتيجي الثالث بين الإمارات وإيطاليا فيما ترأس الجانب الإيطالي معالي أنجيلينو ألفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وسعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.

وبحث الحوار الاستراتيجي الثالث علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجال التجاري والاستثماري والاقتصادي والقنصلي والتعليمي والثقافي والطاقة إلى جانب عدد من المجالات الأخرى.

وتناول تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف بصوره وأشكاله كافة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.. مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع إيطاليا في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وشهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي أنجيلينو ألفانو بعد اللقاء التوقيع على عقد مشاركة إيطاليا في معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، حيث وقع من الجانب الإماراتي سعادة نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 ومن الجانب الإيطالي سعادة الدكتور باولو جليسنتي المفوض العام لجناح إيطاليا في إكسبو 2020.