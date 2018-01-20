الأحد انطلاق "التمرين العسكري المشترك" بين الإمارات والولايات المتحدة

الشارقة 24 – وام:

تنطلق الأحد على أرض الدولة فعاليات التمرين العسكري المشترك، "2018Native Fury "، بمشاركة وحدات من القوات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووحدات بحرية من الولايات المتحدة الأميركية وذلك ضمن خطة التمارين المشتركة التي يجريها البلدان بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة.

ويهدف التمرين - الذي يستمر لمدة أسبوعين - إلى تبادل الخبرات ورفع الكفاءة القتالية وزيادة التنسيق في مختلف المجالات العسكرية البحرية.

كما يهدف التمرين إلى تحقيق التجانس والتوافق بين القوات المشاركة سعياً لتحقيق التوظيف والاستخدام الأمثل للقدرات المختلفة لمواجهة أي تهديد وتطوير المفهوم العام للخطة المتعددة الأطراف وفهم وتطبيق منظومة القيادة والسيطرة والإمداد المشترك وتطبيق إجراءات استقبال وتنقل وتكامل القوات والدعم اللوجستي.