التربية تُعلن عن إطلاق برنامج الثورة الصناعية X الأول من نوعه بالمنطقة

الشارقة 24:

كشفت وزارة التربية والتعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة عن الخطط التي وضعتها لإطلاق برنامج الثورة الصناعية X (IR-X) الأول من نوعه في المنطقة والذي صمم خصيصاً من أجل تمكين مواطني دولة الإمارات بالمعرفة والمهارات والخبرات العملية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية العلمية والتكنولوجية الحديثة، وسيتم إطلاق البرنامج في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2018 الذي سينظم في دبي فستيفال آرينا خلال الفترة 15-19 فبراير 2018 وبالتزامن مع شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وارتأت وزارة التربية والتعليم إضافة "X" إلى اسم البرنامج كرمز للدلالة على استدامته ومواكبته للتطورات المرتبطة بالثورات الصناعية القادمة، ويتماشى البرنامج مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات واستراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وخلق بيئة مبتكرة ذات أداء متميز من خلال الاستثمار في المجالات التكنولوجية المستقبلية. ويمثل ذلك نقطة البداية لمرحلة مئوية الإمارات 2071، والتي تتطلب وبشكل ملح من المتخصصين الإماراتيين في مجال الذكاء الاصطناعي تطوير قطاعات جديدة وتطوير بنية تقنية رقمية متطورة للنهوض بالاقتصاد المعرفي التنافسي للدولة.

ويجرى تنفيذ برنامج الثورة الصناعية X بالتعاون مع شركاء رائدين منهم شركة "أوداسيتي" التي يقع مقرها الرئيسي في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب عبر الإنترنت، ويركز البرنامج على المجالات التكنولوجية والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم المتعمق والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات وتقنية "البلوك تشين". وستتولى شركة أوداسيتي إعداد برنامج تعليمي وتدريبي يستثمر في تطوير قدرات ومهارات النخبة من الطلبة الإماراتيين المتميزين في المجالات العلمية التي يتطلبها التدريب لإعداد متخصصين إماراتيين ذوي مستوى عالمي في المسار الذي يختارونه، وتشجيعهم على تطبيق ما تعلموه في تطوير نماذج أولية لمشاريعهم، وتمكينهم من إعداد أوراق بحثية علمية تساهم في وضع حلول لمعالجة قضايا حياتية واقعية. ولتوفير منظومة دعم قوية للمشاركين، تقوم الوزارة بتأسيس شبكة واسعة من الشركاء تتضمن مؤسسات محلية ودولية من أصحاب المعرفة وحاضنات الأعمال وصناديق التمويل.

وتعليقاً على أهمية إطلاق برنامج الثورة الصناعية X، قال معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى في العالم التي شكلت مجلسًا متخصصًا تحت اسم "مجلس الثورة الصناعية الرابعة" للاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للتحديات التي تطرحها الثورة الصناعية الرابعة. ويتميز برنامج الثورة الصناعية X لكونه مبادرة فريدة من نوعها لما يحتويه من مسارات متعددة تلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل. وبفضل كونه برنامجًا شمولياً مصممًا لإعداد كوادر متخصصة عالمية المستوى مجهزة بالمعرفة والخبرات في مجالات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، سيسهم برنامج الثورة الصناعية X في تبوء دولة الإمارات مكانتها كأول مختبر مفتوح في العالم لاختبار تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقها."

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: "نحرص على تطوير مستوى القدرات الفردية وتزويد الطلبة الإماراتيين بالمهارات التي تمكّنهم من مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤشرات الابتكار لديها بشكل عام، وينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق الأجندة الوطنية على المدى البعيد، الأمر الذي يتحقّق بالدرجة الأولى عن طريق تمكين طلبتنا بدعم مهاراتهم وقدراتهم على امتداد مسيرتهم الأكاديمية ترسيخاً لمبدأ التعليم مدى الحياة، وإرساءً لدعائم منظومة ابتكار متميزة تحفّز على التفكير التحليلي وإيجاد الحلول الخلاقة. وفي الوقت الذي تمضي فيه دولتنا بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون في مصاف دول العالم الأكثر ابتكاراً، فإن المبادرات مثل برنامج الثورة الصناعية X تساهم في رفد هذه الرؤى الرشيدة بالعقول والسواعد الإماراتيّة القادرة على تنفيذها وترجمتها عمليّاً".

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