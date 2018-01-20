"الموارد البشرية" تنفذ برنامجاً متكاملاً لتعزيز الوعي بأهمية العمل في القطاع الخاص

مواطنان يطلعان على امتيازات العمل في القطاع الخاص من خلال تقنية العالم الافتراضي

الشارقة 24:





تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين برنامجا متكاملا لتوعية وإرشاد المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يقدمها بما يسهم في تحفيز وتشجيع الموارد البشرية الوطنية على الالتحاق بالوظائف المتاحة والتي تلبي تطلعاتهم.

ويستهدف البرنامج الوصول إلى الفئات المستهدفة بطرق مبتكرة مباشرة وغير مباشرة من خلال تجارب تفاعلية تعليمية وتثقيفية وباستخدام تقنيات الواقع الافتراضي إضافة إلى إعداد وتصميم مواد ونشرات وأفلام قصيرة للتوعية والتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وإبراز النماذج الوطنية التي أثبتت كفاءتها وتميزها في عملها.

ونفذت الوزارة أحد مسارات البرنامج من خلال حملة توعية مجتمعية أطلقتها في شهر نوفمبر من العام الماضي تحت شعار "اتخذ القرار بيدك ترسم مستقبلك الوظيفي في القطاع الخاص" استهدفت من خلالها تعريف أفراد المجتمع من المواطنين بالامتيازات التي يوفرها هذا القطاع للعاملين في مؤسساته وشركاته والتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا السياق.

وأكدت نورة المرزوقي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية، الوكيل المساعد لقطاع تنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة "سعي الوزارة نحو بلورة ثقافة مجتمعية لدى أوساط المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص الذي يعتبر الخيار الأمثل والاستراتيجي لتوظيف المواطنين والمواطنات خصوصا في ظل وجود امتيازات جاذبة توفرها العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة".