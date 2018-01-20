نهيان بن مبارك يفتتح كاتدرائية الروم الأرثوذكس في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:





دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، في منطقة مصفح بأبوظبي، المبني الجديد لكاتدرائية النبي إلياس بحضور يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والوفد الكنسي المرافق له وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الدولة وعدد من الشخصيات البارزة ورجال الدين وأفراد الجالية الأرثوذكسية الرومانية المقيمة بالدولة.

وقدم معاليه - في كلمة له باسمه وباسم الحضور - جزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمنحهما كل الدعم لإقامة هذا الصرح الديني المقدس في أبوظبي.

ورحب بالوفد الكنسي والدكتور إيلي سالم رئيس جامعة البلمند في لبنان على أرض دولة الإمارات، مضيفا "إن وجودنا معا الليلة في هذا الاحتفال الروحي إنما هو تأكيد قوي على العلاقة الخاصة والمتينة بينكم وبيننا والتي تستند دائما إلى القيم المثلى والمبادئ المشتركة التي نعتز بها معا".

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك "إن هذه الكاتدرائية تقوم على قطعة أرض صدرت كمنحة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لمطرانية الروم الأرثوذكس وفي ذلك تذكرة بالغة بأن دولة الإمارات هي دولة عزيزة وقوية بسلوكها الإسلامي الأصيل الذي يدعو إلى الاحترام المتبادل لجميع أصحاب الديانات والمعتقدات... فنحن ولله الحمد دولة تؤكد دائما على قيم التآخي والتواصل بين جميع بني البشر".