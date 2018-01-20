إطلاق مؤسسة "بالمود" لتقديم حلول مستقبلية للقطاعين الحكومي والخاص

الشارقة 24:

أعلن معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي المستقبل، عن إطلاق مؤسسة "بالمود"، الأولى من نوعها في المنطقة التي ستعمل على تقديم حلول مستقبلية مبتكرة للتحديات التي تواجهها المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والتقنية في الدولة، وذلك في إطار جهود بناء دولة المستقبل، وتفعيل آليات العمل في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق إنجازات نوعية سريعة.

وتعزز مؤسسة "بالمود" الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة "آي دي إي أو" العالمية للاستشارات والتصميم المبتكر، التي تعد من أكبر المؤسسات العالمية في مجال تصميم المفاهيم وتطوير العديد من المنتجات والخدمات وابتكار الحلول التقنية في السيليكون فالي، فيما يأتي هذا التعاون ثمرة عام كامل من البحث وتبادل الرؤى والمعارف والخبرات والاطلاع على تجارب عالمية رائدة في مجال الإبداع والتصميم والابتكار.

وأوضح معالي محمد القرقاوي أن حكومة الإمارات التي تعتبر من أكثر الحكومات ريادةً واستشرافاً للمستقبل، تسعى لتعزيز شراكاتها العالمية مع أكبر المؤسسات في مجال الابتكار واستشراف المستقبل، وأن شراكتها مع مؤسسة (IDEO) الأكثر ريادة في مجالها، تأتي في إطار هذه التوجهات حيث عملت الشركة مع أهم وأكبر الشركات والمؤسسات في العالم، ما يجعل من (بالمود) ترجمة لشغف مشترك بالريادة وتصميم المستقبل".