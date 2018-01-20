سفير الدولة يشارك في حفل استقبال الرئيس الأوكراني

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة المهندس سالم أحمد الكعبي سفير الدولة في كييف، في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه فخامة بيترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا، لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018.

ونقل سفير الدولة لفخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وتبادل السفير خلال اللقاء الحديث مع فخامة رئيس أوكرانيا حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها خلال العام 2018 في شتى المجالات.