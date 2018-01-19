سفير الدولة يلتقي المفتي العام لجمهورية كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، سماحة المفتي العام لجهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان الحاج سيريكباي أوراز.

وبحث الطرفان خلال اللقاء علاقات التعاون المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التعاون بين الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لدولة الإمارات.

كما أطلع سماحة مفتي كازاخستان سعادة السفير على الأنشطة التي تقوم بها الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان من الأعمال الإرشادية والتوعوية في المجتمع وخاصة بين الشباب، مشيراً إلى الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسات الخيرية الإماراتية في مختلف مناطق كازاخستان.