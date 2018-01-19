سفير الدولة يحضر حفل استقبال رئيسة ليتوانيا

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية ليتوانيا حفل الاستقبال السنوي التقليدي، الذي أقامته فخامة داليا غريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا في القصر الرئاسي في العاصمة فيلنيوس، مع أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى بلادها .

ونقل سفير الدولة لفخامتها تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وتبادل سفير الدولة خلال اللقاء الحديث مع فخامتها عن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا وسبل تعزيزها وتطويرها خلال العام 2018 في شتى المجالات.