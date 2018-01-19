حمدان بن زايد يتسلم "جائزة الخير العالمية"

الشارقة 24 – وام:

تسلم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، "جائزة الخير العالمية"، التي منحت لسموه خلال "مؤتمر الشيخ زايد العالمي الثالث للسلام" وذلك تقديراً لجهود سموه كرئيس لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية إحدى كبرى الهيئات العالمية في المجال الخيري والإنساني في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل فضيلة الشيخ أبوبكر أحمد، الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة بالهند، والرئيس التنفيذي لمؤتمر الشيخ زايد العالمي للسلام، وبحضور سعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتور عبدالحكيم الأزهري المدير التنفيذي للجنة الخير العالمية .

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن نهج الدولة الإنساني الذي أرسى دعائمه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" يتعزز في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.