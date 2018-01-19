وزير الكهرباء اليمني: الإمارات لها بصمات كبيرة بإنشاء وتأهيل مشاريع "الطاقة" باليمن

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي المهندس عبد الله محسن الأكوع وزير الكهرباء والطاقة اليمني، أن دولة الإمارات لها بصمات كبيرة وأثر واضح في إنشاء وتأهيل العديد من مشاريع الكهرباء والطاقة في المدن اليمنية، وذلك من خلال تعزيز القدرات التوليدية الحالية للمحطات وخاصة في مدينة عدن.. مشيراً إلى ما تقوم به من جهد كبير عبر الهلال الأحمر الإماراتي في إعادة تأهيل محطات الكهرباء ومنها محطة توليد مدينة المخا التي تم تشغيلها بعد غياب 3 سنوات حيث ينعم المواطنون اليمنيون بالكهرباء وعودة الحياة الطبيعية بفضل الدعم والجهد الإماراتي الكبير.

وقال معاليه - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة - إن هناك مشاريع مستقبلية في قطاع الكهرباء والطاقة مقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني.. مشيراً إلى أن أبوظبي قررت إهداء مدينة عدن محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 100 ميجاواط وجار العمل حالياً على قدم وساق لدخولها الخدمة في أقرب وقت إضافة إلى عدد من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية التي تعكس مدى الرؤية الجادة لدولة الإمارات لدعم أبناء اليمن من خلال عدد كبير من مشاريع البني التحتية إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات سخية تعكس نهج الخير المتأصل في نفوس الشعب الإماراتي الأصيل.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة اليمني إلى أن المشاريع التنموية التي تقوم بها الإمارات في اليمن إضافة إلى المساعدات الإغاثية تعكس النظرة الواسعة لدى قيادة وشعب الإمارات تجاه الشعب اليمني وتضافر جهود الأشقاء لنجدته في هذا الظرف العصيب حيث تشمل مساعدات الإمارات إلى اليمن كافة المجالات التي تعين الناس على تجاوز هذه الظروف المعيشية القاسية وتساهم بفاعلية في عودة الحياة الطبيعية.