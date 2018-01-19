رئيس مقدونيا يستقبل أحمد الجروان ويؤكد دعمه للمجلس العالمي للتسامح

الشارقة 24:

استقبل رئيس جمهورية مقدونيا جورجي إيفانوف، في القصر الرئاسي في سكوبْيَه، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، الذي قدم له شرحاً مفصلاً ووافياً عن أهداف المجلس ومبادئه والياته وبرامجه.

وقد أشاد الرئيس المقدوني بأهداف المجلس ومبادراته والقيم الإنسانية والأخلاقية التي يسعى إلى غرسها في نفوس الشباب وعقولهم على المستوى العالمي، وأكد على استعداده لدعم المجلس والتعاون معه في تحقيق برامجه واستراتيجياته في غرس ثقافة الحوار والانفتاح والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف والتمييز العرقي والديني.

وقد شكر معالي الجروان للرئيس إيفانوف تشجيعه ودعمه أهداف المجلس بما يخدم قضية السلام في العالم، وقدّم له درع المجلس.

من ناحية أخرى، التقى رئيس مجلس النواب المقدوني طلعت شافيري بوفد من المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان.

وخلال الاجتماع قدم الجروان شرحاً مفصّلاً عن المنظمة ومؤسسيها وأهدافها ودعا الهيئة التشريعية العليا في مقدونيا للانضمام إلى البرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي سيطلق في فبراير.