"الهلال الأحمر" يسير 7 قوافل من المساعدات إلى مديرية "عين" بشبوة

الشارقة 24 – وام:

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة أهالي وسكان وأبناء المديريات المحررة من مليشيات الحوثي الانقلابية، بمحافظة شبوة وتحسين ظروفهم المعيشية وتطبيع الأوضاع الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها الهيئة للتدخل الإنساني المباشر عقب تحرير المديريات.

وسيرت الهيئة، الخميس، إلى مديرية "عين" إحدى مديريات "بيحان الثلاث" بمحافظة شبوة اليمنية سبع قوافل إغاثية تحتوي على أربعة آلاف سلة غذائية تحتوي مكونات متنوعة.

وأكد محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، خلال تدشين وصول القوافل حرص الهيئة على التدخل الإنساني المباشر لإغاثة أبناء مديرية "عين" التي شهدت ظروفاً سيئة وحصاراً جائراً أطبقته المليشيات الحوثية الانقلابية على أهالي المديريات أبان احتلالها منعاً لوصول الخدمات والمعونات الإنسانية إليهم.. مهنئاً قيادة وأبناء وأهالي مديرية "عين" على تحرير مديريات بيحان بالكامل من مليشيات الحوثي وعودة الحياة إلى طبيعتها وسابق عهدها.

وقال المهيري: أن الهيئة تولي ملف معاناة مديرية "عين" والمديريات المحررة أهمية بالغة نظراً لما مر على أبنائها من أوضاع إنسانية صعبة جراء الحرب التي شنتها عليهم المليشيات.. لافتاً إلى أن المساعدات الإماراتية تصل إلى مديرية "عين" اليوم لتخفيف وطأة المعاناة عن كاهل الأهالي بإيصال المساعدات الإغاثية إلى أكبر عدد من المستفيدين منهم وتقديم وسائل الدعم والمساندة لتحسين ظروفهم المعيشية.

من جانبه أشاد عبدربه هشله ناصر أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة، بعطاء وإسهام دولة الإمارات وذراعها الإنساني في اليمن هيئة الهلال الأحمر المتميز في تقديم الدعم والمساعدات الغذائية والإنسانية للأسر المعوزة والمتضررة من الحرب بالمحافظة عامة والمديريات المحررة على وجه الخصوص.

وثمن ما تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من دعم نوعي وإغاثي وإنساني للشعب اليمني في كافة المحافظات.. معبراً عن الاعتزاز بالمواقف الأخوية الصادقة لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني والتي تجسد بنبل وأصالة نابعة من عمق الروابط التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد أهميّة وحيوية هذه المساعدات الإنسانية كونها تساهم في تخفيف معاناة الأسر المعوزة والمتضررة والنازحة جراء الحرب.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات وذراعها الإنساني الهلال الأحمر تولي المديريات المحررة بالمحافظة أولوية استثنائية من دعم للمشاريع التنموية والخدمية المتعثرة فيها جراء حرب الانقلاب.

وأعرب محمد هشله أحمد مدير عام مديرية "عين" وسالم الصادر العقيلي أمين عام المجلس المحلي بالمديرية عن اعتزازهما بالمواقف الصادقة لدولة الإمارات تجاه أبناء شبوة خاصة واليمن عموماً.. وأكدا أهمية المساعدات الإنسانية والغذائية ودورها الكبير في تخفيف معاناة الأسر المعوزة بالمديرية والمتضررة والنازحة جراء الحرب.