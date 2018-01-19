"الوطني للأرصاد": أمطار متوقعة صباح الأحد أقصى شمال الدولة

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يومي الجمعة والسبت رطباً ليلاً وفي الصباح مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والغربية من الدولة خاصة صباح الجمعة وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً آخر ليل السبت على الجزر والسواحل.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ثم تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً ليل السبت على البحر غرباً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 32 كم-س تصبح 45 كم-س على البحر غرباً ليل السبت.

ويكون البحر في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج ثم يضطرب تدريجياً ليل السبت ويكون متوسط الموج في بحر عمان.

فيما توقع المركز أن يصبح الطقس خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين غائماً جزئياً ومغبراً بوجه عام وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الشمالية والجزر وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة صباح الأحد خاصة أقصى شمال الدولة وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة على أغلب مناطق الدولة وتكون مثيرة للغبار والأتربة وقوية على البحر وتخف سرعتها تدريجياً من بعد ظهر الإثنين لتصبح معتدلة السرعة على اليابسة ونشطة أحياناً على البحر سرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم-س على البحر.

ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي يصبح متوسطاً تدريجياً من ليل الإثنين ومضطرباً في بحر عمان يصبح متوسطاً الإثنين.

ويصبح الطقس يوم الثلاثاء رطباً ليلاً وفي الصباح مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة الغربية وغائماً جزئياً إلى صحو.