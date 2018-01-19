"الوطني للأرصاد" يحذر من انخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب

الشارقة 24 – وام:

دعا المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات لأخذ الحيطة والحذر بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب ما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية الغربية خلال الفترة من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ويستمر حتى الثامنة والنصف من صباح الجمعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق خلال النهار، وتكون الرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية.