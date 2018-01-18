تسلمت شهادة شكر

الجمارك الفرنسية تكرم شرطة دبي لتعاونها في مكافحة الجريمة

  • الخميس 18, يناير 2018 في 10:43 م
  • خلال التكريم
    خلال التكريم
تقديراً لتعاون شرطة دبي المستمر في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، كرمت الجمارك الفرنسية، شرطة دبي، وتسلم العقيد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، شهادة شكر إلى القيادة العامة.
الشارقة 24 – وام:

كرمت الجمارك الفرنسية شرطة دبي تقديراً لتعاونها المستمر في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، كجرائم غسل الأموال والمخدرات والغش التجاري وتبادل المعلومات في هذا الشأن.

وتسلم العقيد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي خلال استقباله السيد رودولف جينتز مدير عام الجمارك الفرنسية في نادي الضباط بمنطقة القرهود شهادة شكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم الدكتور جمعة الرحومي مدير إدارة الجريمة المنظمة في شرطة دبي والسيد محمد أنفلوس ملحق الجمارك في السفارة الفرنسية.