الجمارك الفرنسية تكرم شرطة دبي لتعاونها في مكافحة الجريمة

خلال التكريم

الشارقة 24 – وام:



كرمت الجمارك الفرنسية شرطة دبي تقديراً لتعاونها المستمر في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، كجرائم غسل الأموال والمخدرات والغش التجاري وتبادل المعلومات في هذا الشأن.



وتسلم العقيد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي خلال استقباله السيد رودولف جينتز مدير عام الجمارك الفرنسية في نادي الضباط بمنطقة القرهود شهادة شكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم الدكتور جمعة الرحومي مدير إدارة الجريمة المنظمة في شرطة دبي والسيد محمد أنفلوس ملحق الجمارك في السفارة الفرنسية.