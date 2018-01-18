أكد انتهاج سلوك التسامح

نهيان بن مبارك يستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس

  • الخميس 18, يناير 2018 في 10:24 م
  • خلال الاستقبال
    خلال الاستقبال
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، خلال استقباله بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، أن الإمارات تنتهج سلوك التسامح بين الأديان السماوية التي جاءت من أجل إسعاد الإنسانية وكرامتها.
الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الخميس بقصره، صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والوفد الكنسي المرافق له.

وعبر معاليه عن سعادته باستقبال غبطة البطريرك يوحنا العاشر والوفد الكنسي المرافق وتبادل معهم الحديث حول التسامح بين الأديان السماوية التي جاءت من أجل إسعاد الإنسانية وكرامتها.

وأكد معاليه إلى أن الإمارات تنتهج هذا السلوك الديني منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فهي دولة التسامح والاعتدال والانفتاح وتقبل الآخر انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.