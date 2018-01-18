نهيان بن مبارك يستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس

خلال الاستقبال

الشارقة 24 – وام:



استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الخميس بقصره، صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والوفد الكنسي المرافق له.



وعبر معاليه عن سعادته باستقبال غبطة البطريرك يوحنا العاشر والوفد الكنسي المرافق وتبادل معهم الحديث حول التسامح بين الأديان السماوية التي جاءت من أجل إسعاد الإنسانية وكرامتها.



وأكد معاليه إلى أن الإمارات تنتهج هذا السلوك الديني منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فهي دولة التسامح والاعتدال والانفتاح وتقبل الآخر انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.