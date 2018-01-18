"الهلال الإماراتي" يدعم "صندوق النظافة" بوادي حضرموت

خلال عمليات الدعم

الشارقة 24 – وام:



وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخميس، اتفاقية مع صندوق النظافة والتحسين بمديرية تريم بوادي حضرموت، لصيانة وتأهيل سيارات النظافة والشفط الخاصة بالصندوق، إلى جانب تقديم معدات ومستلزمات السلامة المهنية والوقاية الشخصية.



وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة صحية وآمنة في حضرموت وتقديم مستوى أفضل وأرقى من الخدمات واستمراراً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمشاريع الخدمية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.