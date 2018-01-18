ضاحي خلفان يترأس اجتماع لجنة الموارد البشرية العسكرية بدبي

‏معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي

الشارقة 24 – وام:



ناقشت لجنة الموارد البشرية العسكرية بحكومة دبي، خلال اجتماعها برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي عدداً من المواضيع المتعلقة بسياسات وتشريعات إدارة الموارد البشرية العسكرية في إمارة دبي وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين بدبي.



حضر الاجتماع اللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة رئيس اللجنة، والعميد أحمد عتيق المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، والمقدم أحمد محمد الشحي أمين عام اللجنة .



وأصدر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه في القيادة العامة لشرطة دبي، التوجيهات والقرارات اللازمة في سبيل تطوير الموارد البشرية العسكرية في الإمارة.