أشاد بجهوده ونشاطاته

محمد الشرقي يطلع على خطة عمل مركز الفجيرة للمغامرات

  • الخميس 18, يناير 2018 في 8:37 م
  • خلال الاجتماع
    خلال الاجتماع
استعرض سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خطة عمل مركز الفجيرة للمغامرات، وأشاد سموه بالجهود والنشاطات التي ينفذها المركز والتي تكللت بحصوله على أرقام قياسية عالمية.
الشارقة 24 – وام:

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على خطة عمل مركز الفجيرة للمغامرات، ووجه سموه بتوفير كل السبل والتسهيلات لإنجاح المركز في بلوغ أهدافه ومسؤولياته المجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بالديوان الأميري سعيد المعمري المدير العام لمركز الفجيرة للمغامرات والعاملين فيه حيث استمع سموه إلى شرح تفصيلي حول خطة المركز، واستحقاقاته الرياضية المستقبلية.

وأشاد سمو ولي العهد بالجهود والنشاطات التي ينفذها مركز الفجيرة للمغامرات والتي تكللت بحصوله على أرقام قياسية عالمية لافتاً إلى أهمية تطوير عمل المركز وتوسيع أنشطته وتعزيز بنيته التحتية بما يضمن ديمومة الفعاليات وانتشارها الواسع ضمن الدولة وخارجها.