سفير الدولة لدى تونس يحضر حفل استقبال "رؤساء البعثات"

الشارقة 24 – وام:



حضر سعادة سالم عيسى قطام الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية، حفل استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، الذي أقامه الأربعاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة العام الجديد 2018.



ونقل سعادة السفير الزعابي إلى الرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لفخامته دوام الصحة والعافية وللجمهورية التونسية تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والتطور .



وحمل فخامة الرئيس التونسي سعادة السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً دوام الرقي والتطور للشعب الإماراتي ومزيداً من النمو والرفاه لدولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة.