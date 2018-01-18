القوات المسلحة الإماراتية تؤمن وتنظم الصيد بالساحل الغربي لليمن

الشارقة 24 – وام:



تقوم القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بتنظيم وتأمين عملية الصيد في الساحل الغربي اليمني عبر استحداث سلسلة من الإجراءات المبتكرة، التي حظيت بترحيب كبير من جموع الصيادين.



وحرصت القوات المسلحة الإماراتية على استحداث استمارات تسجيل للصيادين في الساحل الغربي اليمني تشمل بيانات شاملة وتفصيلية عنهم مع تنفيذ عملية الترقيم لقوارب الصيادين وصولاً إلى اصدار تسجيل ملكيات قوارب الصيد للصيادين التي تخول لهم عملية الصيد.



ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام" الإجراءات التنظيمية الخاصة بالصيادين حيث أكد عدد من الصيادين من الساحل الغربي اليمني أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والقوات الشرعية في اليمن، وعقب تحرير مناطق عدة في الساحل الغربي اليمني حرصت على دعم الصيادين وتنظيم عملية الصيد وإعادة حركة الشراء في السوق.