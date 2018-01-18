هزاع بن زايد يطلع على سير العمل في "وارنر براذرز أبوظبي"

خلال الزيارة

الشارقة 24 – وام:



زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الخميس، مشروع "عالم وارنر براذرز أبوظبي" أحدث وجهات الجذب السياحي في جزيرة ياس.



ويعتبر المشروع الذي تنفذه شركة "ميرال" أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم ويقام على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة، ويتوقع افتتاحه صيف هذا العام.



رافق سموّه خلال الزيارة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات حكومة أبوظبي.



واطلع سموه على سير العمل في المدينة الترفيهية التي يصل حجم الاستثمار فيها إلى 3.67 مليار درهم "مليار دولار أميركي"، وتضم 29 لعبة، وعروضاً ترفيهية، ومرافق تفاعلية، فضلاً عن المطاعم المتنوعة ومنافذ البيع بالتجزئة التي تضم مجموعة واسعة من المنتجات المستوحاة من علامة "وارنر براذرز" المعروفة.