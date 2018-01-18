سفراء الإمارات للتطوع يخففون من معاناة اللاجئين الروهينغا

الشارقة 24 – وام:



ساهمت الفعاليات التي نفذها برنامج سفراء الإمارات للتطوع في مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، في التخفيف من معاناة الأطفال والمسنين، في بادرة انسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الالمانية



ونُفذت الفعاليات التطوعية التي شملت الجوانب التعليمية والصحية والمجتمعية والثقافية، بإشراف برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك.



وأكدت العنود العجمي، المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتطوع، أن أبناء الإمارات قدموا نموذجاً مميزاً في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني يحتذى به محلياً وعالمياً، وأشارت إلى أن حملة المليون ساعة عطاء استطاعت أن تستقطب الشباب وتمكنهم من المشاركة في البرامج التطوعية في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية محلياً وعالمياً لتعزيز روح التطوع والاستفادة من طاقات المتطوعين في تلبية احتياجات المجتمعات خصوصاً فئات الأطفال والمسنين.



ومن جهته، أكد عمران محمد عبد الله رئيس الوفد الإماراتي التطوعي، أن أبناء الإمارات تطوعوا بالمئات من الساعات للتخفيف من معاناة الأطفال والمسنين في المحطة الحالية في مخيم اللاجئين الروهينغا من خلال العديد من المهام التطوعية، تزامناً مع المهام الإنسانية لأطباء الإمارات في مستشفى زايد الإنساني والتي أبرزها تدشين واحة السعادة للترفيه على الأطفال ومجالس كبار السن وتنظيم دخول وخروج المرضى للعيادات وتوزيع الاغذية الصحية وكتيبات التوعية والوقاية من الأمراض وغيرها من الفعاليات التطوعية.