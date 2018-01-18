"الصحة" تتسلم تبرعاً بقيمة مليوني درهم من "الإمارات الإسلامي"

الشارقة 24:

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن استلام تبرع بمبلغ مليوني درهم من بنك الإمارات الإسلامي، في إطار مبادرات "عام زايد"، وتعزيز التعاون بين المؤسسات في الدولة وتوسيع مجالات الدعم المجتمعي لدعم جهود الوزارة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.

واستلم شيك التبرع سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة من وسيم سيفي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والثروات.



بحضور سعادة عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، والسيدة عواطف الهرمودي مدير الإدارة التنفيذية في بنك الإمارات الإسلامي، وأمينة الزرعوني مساعد الرئيس للاتصال المؤسسي.



وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور محمد العلماء بدعم بنك "الإمارات الإسلامي" الذي يعد من الشركاء الفاعلين، لدوره في دعم المرافق الصحية بالدولة، الذي يجسد علاقات الشراكة القوية بين مختلف الدوائر لتحقيق التكامل في الجهود المشتركة وتقديم خدمات صحية لإسعاد المجتمع.

وثمّن العلماء مبادرة "الإمارات الإسلامي" بالتبرع للوزارة، في إطار سلسلة مبادرات مماثلة، تعزيزاً لدور المصرف بدعم الشراكة المجتمعية ودعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وتطوير نظم المعلومات الصحية وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية، بالإضافة إلى توفير إطار تشريعي حيوي وتقديم خدمات إدارية متميزة وترسيخ ثقافة الابتكار.

كما وأكدت عواطف الهرمودي مدير الإدارة التنفيذية في الإمارات الإسلامي: "أن للمصرف رؤية ورسالة واضحة في دعم المجتمع وقضاياه المتنوعة، ويأتي هذا التبرع في إطار مجالات العمل المشتركة والتعاون المثمر والمبرم مسبقاً فيما بين المصرف ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات لدعم مشاريع الوزارة المختلفة".

وأضافت الهرمودي أن هذا التعاون يعد تفعيلاً لجهود الإمارات الإسلامي وحرصه على دعم الجهات الحكومية دعماً لمبادرة عام زايد والذي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".