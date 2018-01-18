سفير الدولة لدى سيؤول يلتقي وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري الجنوبي

الشارقة 24 - وام:

التقى سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، بارك نونغ هو وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الطبية.

وأشاد سعادة السفير خلال اللقاء بمستوى الرعاية الطبية المتقدمة التي يتلقاها المرضى المواطنون في المستشفيات الكورية الجنوبية، معرباً عن شكره لما يقدمه الجانب الكوري من خدمات لتسهيل فترة إقامة وعلاج المرضى وذويهم مثل الترجمة وتوفير الطعام الحلال وأماكن الصلاة وغيرها.

من جانبه، أعرب وزير الصحة الكوري الجنوبي عن بالغ شكره وتقديره على ثقة الجانب الإماراتي على مستوى الرعاية الطبية المقدمة من الجمهورية الكورية للمرضى الإماراتيين، متعهداً بتقديم المزيد من الدعم المطلوب والوقوف على تقديم أرقى مستويات العلاج الطبي لهم، وتوسيع مجال التعاون أيضاً في تصدير نظم إدارة المستشفيات الكورية وافتتاح المزيد من المستشفيات على غرار مستشفى الشيخ خليفة الذي يشرف عليه مستشفى جامعة سيؤول الوطنية.