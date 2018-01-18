وفد "دبي العطاء" يزور المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود

الشارقة 24 – وام:

قام وفد من مؤسسة دبي العطاء بزيارة إلى المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود بمحافظة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تشرف عليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وكان في استقبال الوفد الذي ترأسه سعادة طارق القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، مدير المخيم سعادة مبارك الخييلي ونائبه وأعضاء فريق الإغاثة الإماراتي، حيث تم استعراض مهام فريق الإغاثة الإماراتي بالمخيم والخدمات التي تقدمها الهيئة للاجئين السوريين بالإضافة للاجئين في عددٍ من المخيمات الأخرى بالأردن.

وخلال الزيارة، تم بحث سبل التعاون بين مؤسسة دبي العطاء وإدارة المخيم لتعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات اللاجئين السوريين المقيمين في المخيم، حيث أشاد رئيس الوفد بالجهود التي يقدمها فريق الهلال الأحمر الإغاثي بالمخيم لخدمة الأشقاء اللاجئين السوريين.

في ختام الزيارة، اصطحب مدير المخيم الوفد الزائر في جولة تعريفية بأرجاء المخيم للتعرف على مكوناته السكنية والتعليمية ومكتبة المخيم والمرافق الطبية والصحية والورش المهنية والملاعب الترفيهية والمرافق الأخرى بالمخيم والتي لاقت إعجاب وفد دبي العطاء.