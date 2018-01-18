رئيس جنوب أفريقيا يستقبل سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

استقبل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما، في القصر الرئاسي بالعاصمة بريتوريا، سعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ورسم خريطة طريق لتحسين التعاون وتعزيز العلاقات في عام زايد 2018.

ورحّب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بسعادة محش سعيد الهاملي، وحمله خالص تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، وبالدور الكبير الذي تقوم به بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، على المستويين الإقليمي والدولي.

وصف رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، جاكوب زوما دولة الإمارات بأنها شريك استراتيجي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وقال إننا نعمل من أجل أن تنعكس العلاقات السياسية الثنائية في الميادين ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع دولة الإمارات التي تحظى بمكانة عالمية بارزة ودوراً اقتصادياً مهماً.