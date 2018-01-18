رئيس الأركان يلتقي رئيس قوات الدفاع الأسترالي

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، الفريق أول مارك بينسكن رئيس قوات الدفاع الأسترالي، والوفد المرافق الذي يزور الإمارات حالياً.

ورحب معالي رئيس أركان القوات المسلحة بالضيف، وتم التطرق الى المواضيع والأمور ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية، في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.