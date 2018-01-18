القائم بأعمال سفارة الدولة في مابوتو يلتقي وزير خارجية موزمبيق

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور راشد العفاري القائم بأعمال سفارة الدولة لدى مابوتو، معالي جوزي بشيكو وزير الخارجية والتعاون في موزمبيق، وذلك تلبية لدعوة وزارة الخارجية والتعاون لجمهورية موزمبيق لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى مابوتو.

وخلال اللقاء، عرض معالي الوزير سياسات موزمبيق الداخلية والخارجية وتضمن الجزء الكبير من خطاب معاليه الجوانب الاقتصادية وتوجه البلاد، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين في مجالات مختلفة، خاصة مجال الزراعة والطاقة والسياحة، كما تطرق معاليه إلى جهود الحكومة لإحلال السلام والاستقرار في موزمبيق.