ضاحي خلفان: الإمارات الأكثر أمناً في العالم

الشارقة 24 – وام:

أكد ‏معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن دولة الإمارات تعتبر الأكثر أمنا في العالم بعد أن كشفت البيانات عن أن معدل جرائم القتل العمد في الإمارات لكل مائة ألف من السكان تعادل 0.3% .

ووجه معاليه - خلال ترؤسه اجتماع الفريق التنفيذي لرؤساء مؤشرات الأجندة الوطنية الذي عقد في منتزه شرطة الشارقة الصحراوي - رؤساء مؤشرات الأجندة الوطنية بالعمل على خفض الحوادث المرورية وتوحيد الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة.

حضر الاجتماع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وسعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة وسعادة اللواء المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات ورئيس المجلس المروري الاتحادي والعميد د. سالم أحمد المزروعي نائب قائد عام شرطة أم القيوين والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية والعميد عبدالعزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

واستعرض سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان مؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى الدولة كما استعرض سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مؤشر الإحساس بالأمان في حين عرض اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين مؤشر مستهدف الوفيات في الحوادث المرورية لكل مئة ألف نسمة من السكان في الدولة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الأمنية والمرورية والجرائم المقلقة على مستوى الدولة وأهم التحديات الأمنية وكيفية التغلب عليها وأهم الإنجازات التي حققها الفريق التنفيذي للمؤشرات الوطنية.