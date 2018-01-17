حاكم رأس الخيمة يستقبل مديري الدوائر المحلية بالإمارة

الشارقة 24 – وام:



شدد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على أن دولة الإمارات برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تشهد مرحلة جديدة من التنمية والتطوير على المستوى الحكومي حتى غدت دولتنا دولة رائدة في العديد من القطاعات التنموية تتبوأ من خلالها مكانة حضارية رفيعة على المستوى الدولي.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، الأربعاء، مديري الدوائر المحلية بالإمارة.



وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال تجاذبه أطراف الحديث مع المديرين عن ارتياحه لأداء الدوائر الحكومية بالإمارة معبرا عن أمله في أن يكون عام 2018 عام خير وحقبة جديدة من العطاء والتنمية وبذل الجهود ودفع مسيرة التطور والتقدم في الدولة بوجه عام وفي رأس الخيمة على وجه الخصوص.



وطالب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مديري الدوائر ببذل كافة الجهود لتحقيق رؤية الإمارة موجها سموه المسؤولين بضرورة الابتعاد عن الروتين في أداء الأعمال وخدمة أفراد المجتمع وأهمية تسريع الإجراءات الحكومية أمام المتعاملين وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل الحكومي.