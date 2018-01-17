القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع رئيسة برلمان فيجي

الشارقة 24 – وام:



استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، اليوم الأربعاء، جيكو فاتافيهي لوفيني رئيسة البرلمان لجمهورية فيجي، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء سعادة كل من: خلفان بن يوخه، وعزا بن سليمان وعلياء سليمان الجاسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.



وأكدت الدكتورة القبيسي، أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات الثنائية، التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتفعيل آليات العمل المشترك بين البرلمانات.



بدورها، أكدت جيكو فاتافيهي لوفيني أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرة الي ان دولة الامارات لها دور كبير على مستوي التنمية المستدامة حيث قامت بتمويل وتنفيذ ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في فيجي.



وأكدت أهمية العمل على تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي" الذي صدر في ختام القمة العالمية لرئيسات البرلمانات في شهر ديسمبر 2016 منوهة بالمواقف الإيجابية لدولة الامارات في القضايا الدولية، وبدور المغفور له الشيخ زايد وإنجازاته التاريخية وبصماته الانسانية الخالدة.