محمد بن راشد يزور المعرض المصاحب لـ "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

الشارقة 24 – وام:

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" صباح اليوم الأربعاء، بزيارة المعرض المصاحب لـ "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 "، الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى أسبوع كامل ويشارك فيه نحو 600 شركة وجهة حكومية من دولة الإمارات وأربعين دولة حول العالم.

وقد توقف سموه خلال الجولة التي رافقه فيها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المسؤولين والمرافقين عند العديد من منصات الجهات المشاركة في الحدث الذي يعتبر من بين أهم فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" في نسخته الثانية.

واستمع سموه، من المسؤولين والقائمين على هذه المنصات إلى شروح تركزت في معظمها على آخر الابتكارات والحلول البديلة لتوليد الطاقة النظيفة المستدامة وتوفير مصادر للمياه التي تعرضها هذه الجهات الوطنية والعالمية في المعرض الذي وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمنصة العالمية الذي استطاع استقطاب الجهات الوطنية والدولية المتخصصة في قطاع توليد الطاقة النظيفة والمستدامة بعيداً عن المشتقات النفطية التقليدية المستخدمة حاليا في تشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه.

مرجعاً سموه ذلك الحضور العالمي في هذا المعرض إلى الجهود العظيمة والأفكار الخلاقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب فكرة تنظيم واستضافة هذا المؤتمر العالمي السنوي الأول من نوعه في احضان العاصمة أبوظبي وعلى أرض الإمارات الحبيبة.