بلحيف النعيمي يترأس جلسة عصف ذهني لصياغة مبادرات "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية جلسة العصف الذهني التي عقدتها الوزارة بمقرها في دبي وتمت خلالها صياغة المبادرات والأنشطة والفعاليات التي ستطلقها الوزارة بمناسبة "عام زايد"، وذلك تنفيذاً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2018 عام زايد والتي تبرز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في المجال الخيري والإنساني وإنجازاته العالمية والمحلية.

وقدم المشاركون في جلسة العصف الذهني - التي حضرها سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين والموظفين وفريق التميز الرئيسي بالوزارة - مجموعة من الاقتراحات والمبادرات الداعمة لخطة وزارة تطوير البنية التحتية في إطلاق المبادرات الخيرية والمجتمعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتعزز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الإنساني ومكانة الدولة على خريطة العمل الخيري والمجتمعي.

وأكد سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري خلال الجلسة أن مبادرات الوزارة في "عام زايد" تستهدف شريحة واسعة من مجتمع دولة الإمارات وتدعم مسيرة الدولة في مجال البذل والعطاء، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن التزام الوزارة بتنظيم جلسات العصف الذهني الهادفة إلى تطوير الأداء عبر مناقشة الأفكار المبتكرة التي تخدم التوجه العام والمبادرات ذات العلاقة بعمل الوزارة ومنها المبادرات الخيرية.

وقال إن عام زايد يمثل مناسبة عظيمة على قلوبنا جميعاً نستحضر فيها الإنجازات التي تحققت في عهد مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث ترك إرثاً عظيماً من المبادئ والقيم التي بلورت الرؤية والنهج الخالد والذي بفضله أصبحت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة التي يشار إليها بالبنان لأنها قامت على أسس صحيحة بنيت على التلاحم والتعاضد والتعاون والمحبة وعمل الخير ما جعل لها هذه المكانة الرفيعة بين دول العالم.