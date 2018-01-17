الإمارات تشارك في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:

نظم الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، الأربعاء، بالقاهرة أعمال "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس"، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد كبير من العلماء ورجال الدين والمفكرين والكتاب، وذلك لمناقشة كيفية استعادة الوعي بقضية القدس وهويتها العربية، والمسؤولية الدولية تجاهها في أعقاب القرار الأميركي الأخير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

يشارك في المؤتمر وفد من الدولة يضم سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس هيئة الهلال الأحمر وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة النائبة عزة سليمان الجاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدة محاور رئيسة تركز على استعادة الوعي بقضية القدس، والتأكيد على هويتها العربية الإسلامية، واستعراض المسؤولية الدولية تجاه المدينة المقدسة باعتبارها خاضعة للاحتلال، والتأكيد على أن القانون الدولي يلزم القوة المحتلة بالحفاظ على الأوضاع القائمة على الأرض.