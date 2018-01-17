حاكم الفجيرة يزور ضريح الشيخ زايد

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ضريح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقرأ الجميع الفاتحة على روح المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته على ما قدمه لوطنه وشعبه وأمته من خير وأعمال جليلة.

رافق سموه في الزيارة، معالي سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد وعدد من المسؤولين والمرافقين.