شرطة أبوظبي تعرض دوريتها الهيدروجينية في "أسبوع الاستدامة 2018"

الشارقة 24 – وام:

عرضت شرطة أبو ظبي، دوريتها الهيدروجينية في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2018، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تعد الأولى عالمياً من نوع "تويوتا ميراي"، ومن مواصفاتها البيئية، أنها تنتج المياه الصالحة للشرب أثناء استخدامها.

وتعرف زوار "المركز" على الخصائص البيئية المستدامة للدورية، مما يعزز من كفاءة العمل الشرطي، ويسهم في جعل إمارة أبوظبي من أذكى مدن العالم باستشراف المستقبل في المجال الشرطي، وأبدوا إعجابهم بالخدمات المتميزة والمشاريع الريادية التي توظفها شرطة أبوظبي في إطار الترويج لأدواتها العصرية الهادفة إلى نشر الوعي المستدام، مما يعكس سمعتها وكفاءتها عالمياً.

وأكد المقدم سليمان محمد الكعبي، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في الملتقيات الدولية لعرض تجاربها وخبراتها في المجالات المرتبطة بتحقيق الاستدامة والتقنيات المرتبطة بها، حيث تضطلع بدور متقدم، ضمن خططها في مجال الطاقة، وجهودها الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع ورفع مستويات كفاءة الأداء، وتعزيز استخدام التقنيات في الطاقة المتجددة.

وأضاف أن عرض الدورية الهيدروجينية يسهم في نشر مفهوم استشراف المستقبل بشرطة أبوظبي، كما يأتي في إطار دعم الأهداف البيئية لرؤية الإمارات 2021، من خلال تطبيق معايير الطاقة النظيفة، ومؤشر جودة الهواء، وتماشياً مع رؤية الحكومة الساعية لتبني الفرص العالمية في استشراف المستقبل، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام.