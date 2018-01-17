حاكم الفجيرة يزور أحمد خليفة السويدي

الشارقة 24 – وام:



زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وذلك بمنزله في مدينة أبوظبي.



وتبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة مع معالي أحمد خليفة السويدي الأحاديث الودية، معربا سموه عن تمنياته له بموفور الصحة والشفاء العاجل.



وأعرب معالي أحمد خليفة السويدي عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي لاهتمام سموه وزيارته، داعيا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تحرص دائما على التواصل مع أبناء شعبها وتوفير كل أوجه العناية والرعاية لهم.



رافق صاحب السمو حاكم الفجيرة في الزيارة، معالي سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد.