حمدان بن راشد يستقبل مسؤولين بـ "اليونسكو"

الشارقة 24 – وام:



استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه بزعبيل، مساء الثلاثاء، رئيس وأعضاء لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والخاصة بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدولية في نسختها الخامسة.



وقد رحب سموه بوفد منظمة "اليونسكو" برئاسة ممثل المديرة العامة "لليونسكو" آدم أدوبرا، مثنيا على نتائج الاجتماع الذي عقد في دبي يومي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري والذي جرى خلاله استعراض طلبات الترشيح للمشاركين في الجائزة التي تكرم الفائزين في شهر أبريل المقبل في احتفال كبير يقام في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.



وتضمن الشرح الذي قدمه رئيس لجنة التحكيم الدولية للجائزة لوك ريا المعايير التي تتم بموجبها عمليات تقييم وقبول الترشيحات التي بلغ عددها في هذه الدورة نحو 150 مشاركة من تسعين دولة حول العالم تم اختيار ثلاثة مشروعات منها استوفت الشروط والمعايير المطلوبة.



وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجهود "اليونسكو" وسعيها الدؤوب لترسيخ أسس التعليم الحديث وتعميمه في مختلف المناطق المحروم أطفالها من حق التعليم منوها سموه بدور المنظمة الدولية في الحفاظ على المعالم التراثية والتاريخية وحمايتها كتراث دولي إنساني يجب المحافظة عليه من أجل تحقيق منظومة متجانسة من القيم الإنسانية تكفل الاحترام والتعايش والرفاه لجميع الشعوب.