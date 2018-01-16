حمدان بن زايد يطلع على مشروع طريق مدينة زايد - المرفأ

الشارقة 24 – وام:



قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بجولة تفقدية لمشروع طريق مدينة زايد – المرفأ الذي تقوم دائرة النقل في أبوظبي بتطويره وتنفذه شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" وبلغت الميزانية المرصودة له حوالي 645 مليون درهم.



واطلع سموه على مراحل إنجاز المشروع الذي يبلغ طوله 52.2 كيلومتر وتم إنجاز ما نسبته 63 % منه وذلك في إطار أهداف خطة أبوظبي الرامية إلى توفير نظام نقل فعال وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق ومواصلات بمواصفات عالمية رائدة تخدم اقتصاد الإمارة والمجتمع.



وتعرف سموه خلال الجولة على التسهيلات التي سيقدمها الطريق لمرتاديه كونه يعد طريقا مختصرا يربط بين مدينة زايد والمرفأ وحبشان ويقلل من زمن الرحلة ويسهم في سهولة حركة نقل الأشخاص والبضائع بينهما.



وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على تطوير وتنمية منطقة الظفرة وتلبية جميع احتياجات الأهالي وتوفير كل أسباب الراحة والرخاء لهم لافتا سموه إلى أهمية إنجاز مشاريع البنية التحتية المختلفة خاصة في مجال الطرق والنقل واستمرار تطوير أنشطة الهيئات والدوائر وتنفيذ خططها الطموحة التي تلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل ومواكبة التطور الشامل الذي تشهده البلاد.



ولفت سموه إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير مشاريع البنية التحتية التي تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الظفرة وتلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان إضافة إلى توفير حلول متكاملة لنقل الخدمات واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة.



وأشاد سموه بجهود دائرة النقل ومساهمتها في إنجاز هذا المشروع المهم والحيوي لتطوير وإنشاء مشاريع تخدم العديد من الجهات الحكومية.



كما أشاد سموه بجهود شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" ودورها في تنفيذ هذا المشروع وإنشاء مشاريع تخدم العديد من الجهات الحكومية كمشاريع النقل والطرق والإسكان والتعليم والصحة والمرافق العامة والمراكز الخدمية وغيرها من المشاريع طويلة الأمد.