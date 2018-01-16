ماجد القاسمي: الإمارات تمتلك رؤية مبتكرة لتغيير مستقبل الأجيال للأفضل

الشارقة 24 – وام:



أكد الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تمتلك رؤية مبتكرة لتغيير مستقبل الأجيال للأفضل، معربا عن فخره باستضافة الدولة القمة العالمية لطاقة المستقبل.



وقال في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل، بمحاضرة عن عناصر الابتكار الزراعي، إن هذه القمة تركز على أهمية الاستدامة لمستقبل دول العالم ولذلك فإن الدولة أصبحت اليوم ملتقى لكل الخبراء والمبتكرين في العالم لمناقشة هذا الأمر ووضع الحلول المستدامة بالتعاون بين الجميع.



وأكد أن القمة هذا العام تأتي بالتزامن مع إعلان عام 2018 عام زايد لافتا إلى مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "أعطوني زراعة، أعطكم حضارة" مشيرا إلى أنه "رحمه الله" كان يحث المواطن الإماراتي على الزراعة ليرتبط بأرض بلاده ويحب وطنه ويساهم في مشاريعه التنموية لتحقيق نهضته.



وأوضح أن الزراعة بالنسبة للشيخ زايد ثروة مهمة من الثروات الطبيعية التي يجب أن تحرص الدول على تطويرها وتهتم بتعليم الأجيال الاهتمام بها.



وأضاف أن اهتمام مؤسس الدولة الشيخ زايد بالزراعة وحلمه بأن تتحول الصحراء إلى أرض خضراء جاء من منطلق رؤيته المستقبلية لضمان توفير حياة تتماشى مع معايير الاستدامة والترفيه لسكان دولة الإمارات.