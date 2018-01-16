سفينة مساعدات إماراتية تصل إلى عدن

الشارقة 24 – وام:



تواصل دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.



ووصلت لهذا الغرض إلى ميناء عدن، الثلاثاء، سفينة تحمل على متنها أطنانا من المواد الغذائية المتنوعة امتداداً لحملة المساعدات الإغاثية المقدمة إلى الشعب اليمني بعد أن أرهقته الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية.



وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الذي تبذلها دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر في عام زايد دعماً لليمن وشعبه في القطاعات الصحية والإنسانية والخدماتية، وتلك التي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم.



وحملت سفينة الإغاثة المواد الغذائية المتنوعة التي تلبي احتياجات السكان، ليتم توزيعها من قبل الهلال الأحمر الإماراتي على محافظات عدن وشبوة وأبين ولحج وتعز والضالع وجزيرة ميون، وسائر المحافظات والمناطق الجاري تحريرها.



وتعد هذه السفينة الإغاثية جزءاً من منظومة متكاملة لقوافل وجسور إغاثية ومساعدات إنسانية بحرية وبرية وجوية وجزءاً من البرامج التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن.



وعبر أهالي المحافظات المعنية عن تقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا لجهودها في تخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.