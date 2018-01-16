"الإمارات للمزادات" تطلق أول مزاد إلكتروني للأرقام المميزة في عجمان

الشارقة 24:



أطلقت الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة في مجال تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، أول مزاد الكتروني لبيع الأرقام المميزة للوحات المركبات في إمارة عجمان، يوم أمس الإثنين، من الفئة "H" والذي يتضمن 44 رقماً عبر موقعها الإلكتروني والتطبيقات الخاصة بالشركة عبر الهواتف الذكية.



وقال عمر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، إن المزاد الإلكتروني الأول في إمارة عجمان يتضمن عدداً من الأرقام المميزة للوحات السيارات حيث يشمل لوحة واحدة ثنائية و10 لوحات ثلاثية و16 لوحة رباعية و17 لوحة خماسية، وبدأ المزاد عبر الموقع الإلكتروني للشركة والتطبيقات الذكية على الهواتف المتحركة منذ مساء يوم أمس الإثنين ويستمر حتى 27 يناير الجاري، وذلك سعياً من الإمارات للمزادات وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة في تقديم أفضل الخدمات للراغبين باقتناء لوحات مركبات تحمل ارقاماً مميزة.



وقال المناعي: أن المزاد يشهد إقبالاً لافتاً منذ اطلاقه نظراً لأنها المرة الأولى التي تطرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاد الكتروني في إمارة عجمان، إضافة إلى أن الباقة المطروحة للأرقام من الفئة (H)متنوعة وتحاكي مختلف الاذواق، وتشكل علامة فارقة بحد ذاتها نظراً لكون الحصول عليها لن يكون متاحاً إلا عبر المزادات العلنية أو الإلكترونية، وتتيح الفرصة أمام الجميع لاقتناء لوحات تحمل أرقاماً مميزة من خلال احدث نظم المزايدة وأكثرها سهولة وشفافية في العالم.



ومن أبرز الأرقام المطروحة في المزاد الإلكتروني الأول الرقم 12 وهو الرقم الثنائي الوحيد المتوفر في المزاد، إلى جانب عدد من الأرقام الثلاثية مثل 120 و 707 و 555 و 313 و 990، وأرقام اللوحات الرباعية مثل 1122 و 1881 3663 و 8800، واللوحات الخماسية مثل 10100 و 11100 و 91111 و 11112 وغيرها من الأرقام التي يمكن الاطلاع عليها والمشاركة في المزايدة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.emiratesAuctions.com او تحميل التطبيق الإلكتروني للإمارات للمزادات من ابل ستور وغوغل بلاي.