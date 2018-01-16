محمد بن راشد يطلق "محمية المرموم" في دبي

الشارقة 24 – وام:



أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن تحديد 10 % من مساحة إمارة دبي كمحمية طبيعية للنباتات والحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة تحت مسمى "محمية المرموم" لتكون بذلك أكبر وجهة بيئية سياحية تشترك في تنفيذها 9 جهات حكومية وتنفذ أكثر من 20 مشروعاً حيوياً وتستهدف استقطاب مليون زائر سنويا.



وتعد "محمية المرموم" أول محمية صحراوية غير مسورة في الدولة مفتوحة للجمهور تم مضاعفة مساحتها نحو ثلاث مرات، وتحتضن أكبر مشتل للحياة النباتية في الإمارات على مساحة 40 هكتارا وستضم أكثر من مليون شتلة من مختلف أنواع النباتات المحلية وذلك للحفاظ على التنوع البيولوجي في دبي.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "الحفاظ على البيئة هو حفاظ على أهم ثرواتنا... والاستثمار فيها هو استثمار في أغلى ما نملك"، مضيفا سموه "تعد المرموم إضافة بيئية وسياحية ورياضية جديدة لأسلوب الحياة في الإمارات".



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "عندما تعمل 9 جهات حكومية كفريق واحد... تكون النتائج استثنائية كمحمية المرموم".