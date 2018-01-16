الدفاع المدني يطلق حملة إخلاء المبنى لعام 2018

الشارقة 24 – وام:



دشنت القيادة العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع إداراتها الإقليمية وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، حملة "إخلاء المبنى"، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية للقيادة لعام 2018 .



وتأتي الحملة في إطار تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية لضمان الاستعداد والجاهزية لكل مراكز الدفاع المدني على مستوى الدولة للتعامل مع الحوادث وتعزيز الشراكة الناجحة مع فئات المجتمع ومؤسساته.



وأفاد اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية بأن القيادة العامة للدفاع المدني بإداراتها الإقليمية تنفذ حملة "إخلاء المبني" على مدار العام بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المنفذة لعمليات الإخلاء وفقاً لأحدث الممارسات العالمية لتشمل جميع القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية والتعليم والصحة إلى جانب القطاع السياحي وذلك بحسب المخاطر في مناطق اختصاص مراكز الدفاع المدني على امتداد الدولة.



وأوضح أن الهدف من الحملة هو تأهيل عناصر الدفاع المدني وتدريبها ورفع قدراتها لمواجهة الطوارئ وتعزيز ورفع الكفاءة والجاهزية في مختلف المواقع، وقياس سرعة الاستجابة ومدى استعداد وتجاوب الجهات المشاركة في عمليات الإخلاء في التعامل أثناء حالات الطوارئ ومدى التزامها باتباع إجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بعمليات الإخلاء.